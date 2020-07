GINGRAS, Denise



À l'hôpital Chauveau, le 24 mars 2020, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Denise Gingras, épouse de monsieur André Couture, fille de feu Jacqueline Mc Carthy et de feu Jean-Roland Gingras. Elle demeurait à Saint-Émile, Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 16h. Les cendres seront déposées au Columbarium de laElle laisse dans le deuil outre son époux monsieur André Couture, ses enfants: Patrick Amyot (Anne-Marie Labade), Julie Amyot (Magalie Feugerson), Karine Amyot (Stéphane Couture); sa belle-fille Sylvie Couture (Daniel Simard), ses petits- enfants: Christopher Drouin, Jérémie Drouin et Nellie Béliveau. Elle laisse aussi dans le deuil, son frère et ses sœurs, beaux-frères et belle-sœur: Carole Gingras (feu Gaétan Cormier), Marie- Gabrielle Gingras (Gilles Dassylva), Jacques Gingras (Johanne Tessier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille remercie le personnel de l'hôpital Chauveau pour les bons soins prodigués.