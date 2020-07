PERRON, Jacques



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Jacques Perron, survenu à Québec le 17 juillet 2020. Il était le fils de Marie-Louise Jugan et de feu Jean-Paul Perron. Il habitait à Québec. Outre sa mère, il laisse dans le deuil ses sœurs: Martine (Jean Cornellier), Caroline et Nathalie. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que des amis.