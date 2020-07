BRAULT, Danyelle Ross



À son domicile, le 24 juillet 2020, à l'âge de 70 ans et 6 mois, est décédée madame Danyelle Ross, épouse de monsieur Denis Brault, fille de feu madame Adrienne Dugas et de feu monsieur Charles Ross. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles: Nathalie et Isabelle Brault; ses petites-filles: Maxime et Frédérique; ses frères et sœurs: Régent (Nicole Plante), Claude, Claudette et Diane Ross; sa belle-sœur Danielle Brault (Jacques Boivin) ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h30 à 15h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, téléphone : 418 657-5334, site web : www.fqc.qc.ca