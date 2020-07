PICHETTE, Germaine Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 juillet 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Germaine Claude, épouse de feu monsieur Joseph-Édouard Pichette. Née à Montréal, le 24 mars 1927, elle demeurait à Boischatel, autrefois de Château- Richer.L'inhumation se fera au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil: ses 3 enfants: Jacques (feu Suzanne Cyr, Thérèse Rancourt), Guy (Gaétane Lachance) et Pauline (François Drolet), ses dix petits-enfants et ses 6 arrière-petits- enfants; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pichette: feu Jeanne-D'Arc (feu Fernand Mathieu), feu Antonio (feu Rollande Bouchard), feu Yvette (feu Maurice Racine), feu Thérèse (feu Fernand Tessier), feu Rita (feu Aurélien Paré), feu Roland (feu Marthe Gourde), feu Robert (feu Huguette Pelletier), feu Clément (Ghislaine Laliberté), Monique (feu Arsène Nadeau), feu Henri (Réjeanne Bourbeau), feu Noël (Marie-Paule Gravel) et feu Carold (feu Adrienne Gravel), Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s et ainsi que les membres de la famille de feu Marie-Paule Huot.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence des Chutes de Boischatel ainsi que le personnel l'Hôpital de L'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathies se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11000 rue des Montagnards, Beaupré G0A 1E0 https://jedonneenligne.org/fondationhsaab/La direction des funérailles a été confiée à la