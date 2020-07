BEAUDOIN, Gaston



À son domicile, le 29 juin 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Gaston Beaudoin, époux de madame Huguette Bernier. Il était le fils de feu monsieur Alphonse Beaudoin et de feu dame Rose-Anna Laroche. Il demeurait à Montmagny. La famille vous accueillera à la, jour des funérailles, à compter de 9h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Huguette, ses enfants: Yves (Désirée Dessureault) et Sylvie; ses petites-filles: Jessica (Nicolas) et Stéphanie; ses frères et sœurs: feu Thérèse (feu Gérard Dubé), feu Arthur, feu Yvonne (feu Léonce Côté), feu Hélène (feu Rosaire Grondin), feu Maurice (feu Yvette Barde), feu Léo (feu Cécile Gazé), feu Florence, feu Omer (feu Rita Marois), feu Émile (Simone Bernier), Réal (Cécile Cloutier), Germaine (feu Gérard Paradis), Rita (feu Jean-Claude Labbé), Denise (feu Jocelyn Bernier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bernier: Paul-André (Jeannine Monaghan), feu Jean-Guy (Thérèse Fournier), Rénald (feu Louise Rouillard), Louisette (Guy Thibault); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la