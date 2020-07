RHÉAUME, Stephan (Pass)



Décédé le 24 juillet à l'Hôtel-Dieu de Lévis, à l'âge de 59 ans. Conjoint bien-aimé de Lise Vézina. Fils de Jean-Guy Rhéaume et de feu Françoise Rhéaume. Il laisse dans le deuil sa fille Stéphanie (Dave Dupont); ses petits-enfants : Maxim et Romane; ses sœurs: Liette Rhéaume (Michel Labrecque) et Esther Rhéaume (Éric Brisson); sa filleule Maelly et son frère Matis; sa nièce Hélène ainsi que plusieurs tantes, oncles, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances au :de 11h30 à 13h30.La famille désire remercier l'équipe des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et leurs soins prodigués. Remplacer le don de fleurs par un don à la Fondation canadienne du rein (310-5160, boul. Décarie Montréal, QC H3X 2H9 https://rein.ca/Aidez-nous-a-faire-une-difference/Faites-un-don/Don-commemoratif-et-don-hommage) en mémoire de Stephan. Pour rendre hommage à M. Rhéaume, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com.