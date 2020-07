GOULET, Roger



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le mercredi 1er juillet 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé Roger Goulet, entouré de ses deux enfants Annie et Patrick. Natif de Saint-Bernard, Beauce Nord, il était le fils de feu Louis Goulet et de feu Marie Audélia Fillion. Il demeurait à Québec.Roger, d'une grande bonté et générosité envers ses proches, a aussi marqué la vie de ses proches-aidants, de ceux qui l'ont côtoyé au curling, au golf, en ski de fond et en randonnées de vélo, et dans le milieu du travail au long de sa carrière technique. Il laisse dans le deuil son épouse Agathe Fiset, ses enfants: Patrick (Vivian Arcila) et Annie (Marc Lucas); son petit-fils Daniel, et ses beaux-petits-enfants: Julianny et Victor. Il laisse également dans le deuil ses frères: Égide (Suzanne Vigneault), Rodrigue (Denise Desbiens), Jean-Louis (Denise Fecteau), Jude (Gisèle Brown), Gaston (Germaine Bilodeau) et Grégoire (Carolle Beaudet), ses belles-sœurs et beau-frère de la famille Fiset, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, et amis. Il est allé rejoindre ses frères: Roch, Guimond, et Luc, et ses sœurs: Gemma, Gisèle, et Gertrude (feu J. Octave Maltais). La famille recevra les condoléances en présence des cendres aule samedi 1 août 2020 de 9 h à 11 h.La famille remercie sincèrement l'équipe de soins palliatifs du CLSC Des Rivières, le groupe de soutien au Centre Bonenfant-Dionne, et le personnel médical de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus et du CRCEO, pour les soins et services attentionnés prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec (QC), G1T 1P5, tél: 418 688-0878, site: www.michel-sarrazin.ca. Pour envois de messages personnalisés ainsi que pour signer le registre à la mémoire de Roger: https://www.coopfuneraire2rives.com