NADEAU, Colette



Au Manoir Villebon, à Québec, le 9 juillet 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Colette Nadeau. Née à St-Frédéric en Beauce, le 4 janvier 1941, elle était la fille de feu dame Clémence Sanscartier et de feu monsieur Donat Nadeau. Elle demeurait à Québec.Madame Nadeau laisse dans le deuil son fils: Martin Lemay (Janique Allard); ses petits-enfants: Marylou Allard-Lemay, Ann-Julie Allard-Lemay; ses sœurs: Nicole Nadeau (Jean-Guy Turgeon), Denise Nadeau (feu Jules Harvey), Monique Nadeau; ses neveux et nièces: Sophie, Patrick, Geneviève, Philippe, Steve, Jeremy, Louise, Danielle, Denis, Ghislaine et Frédéric ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de Suzanne Nadeau (Raymond Hains), Yves Nadeau et Jean-Denis Nadeau tous décédés. La famille remercie le personnel du Manoir Villebon pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués.