LEPIRE, Jean-Guy



À son domicile, avec un courage et une résilience exemplaire et dans une très grande sérénité, est décédé Jean-Guy Lepire, le 7 juillet, à l'âge de 69 ans, fils de feu Lucien Lepire et feu Carmen Drouin. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Denis, Marie-Josée, Jean-François et ses petits-fils: Hendrix et Édouard. Ses sœurs: Suzanne, Murielle et son frère Mario ainsi que des neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s du Patro de Charlesbourg et de différentes communautés religieuses. La famille recevra les condoléances le samedi 1er août de 18h à 22h auLa famille tient à remercier très sincèrement Dre Anne Paquet, en soins palliatifs, pour les très bons soins prodigués et sa très grande empathie ainsi que le grand dévouement de ses amies de prières : Marie-France et Marianne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Patro de Charlesbourg, au Monastère des Petits Frères de La Croix La Malbaie ou par offrandes de messes. La famille vous remercie à l'avance pour toutes marques de sympathie.