CÔTÉ, Claude



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 27 juin 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Claude Côté, époux de feu dame Lucienne Turgeon, fils de feu monsieur Léopold Côté et de feu dame Claire Lacasse. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Hélène Taillon), Linda (Michel Ménard), Roger (Sylvie Genest), Nancy (Steve Garneau) et Manon; ses petits-enfants: Steve Côté (Jennifer Ouellet), Catherine Taillon (Romain), Émilie Taillon (Guillaume), Vincent Taillon (Laurence), Alexandre, Sebastien Ménard (Virginie Arsenault), Yannick Ménard, Marie-Lou Ménard, Mickaël Côté, Sabrina Lavoie (Emmanuel), Alexandre Lavoie (Alexandra), Geneviève Côté-Lepage, Marie-Soleil Côté-Lepage, Émile Roy, Joël Garneau, Alexandre Garneau, Xavier Rochette, Audrey Leduc et Cynthia Leduc; ses arrière-petits-enfants: Maude, Laurélia, Roch-Antoine, Zack, Ludovic, Mathias et Julianne; ses frères: feu Armand Côté (Aline Noël), feu Jean-Paul Côté (feu Rita Andrews), feu René Côté (Louisette Morin), Camille Côté (Margaret Neilon), Gilles Côté (Ginette Sansoucy) et Raymond Côté (Monique Béland); ses belles-sœurs: feu Odile Turgeon, feu Marie-Blanche Morin (Henri-Louis Audet), feu Germaine Morin et Claire Morin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s dont Robert, Huguette et Antonio. La famille tient à remercier tout le personnel du Manoir Saint-Louis pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, téléphone: (418) 683-8666, www.cancer.ca.