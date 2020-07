PERRON, Jeannine Robitaille



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 15 avril 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Jeannine Robitaille, épouse de feu monsieur Roger Perron, fille de feu monsieur Antonio Robitaille et de feu dame Délauréa St-Pierre. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 8 h 30 à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Diane Beaumont), Hélène (Harold Pichette), André (Doris Bélanger), Danielle (Guy Brindamour), Jean-Yves, Diane (Robert Juneau), Sylvie (Denis Huot) et Alain Renaud (Johan Morissette); ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses belles-sœurs: Anita Lachance, Claudette Daigle et Rose- Aimée Perron; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Saint-Augustin pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.