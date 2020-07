LECLERC, Yvon



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 23 juillet 2020, à l'âge de 75 ans et 7 mois, est décédé monsieur Yvon Leclerc, époux de madame Diane Gingras, fils de feu madame Yvette Déry et de feu monsieur Georges-Alexis Leclerc. Il demeurait à Québec.Centre funéraire de Charlesbourg7335, boul. Henri-BourassaQuébec, G1H 3E5Puis, à 15h45 la cérémonie aura lieu avec la famille proche en toute intimité étant donné la situation sanitaire actuelle. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles-Borromée. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Marie-Claude et Valérie (Sylvain Gauthier); sa petite-fille Maïka Leclerc-Gagné. Il était le frère de : Pierrette, Thérèse (Guy Rochette), feu Claude (Françoise Gagné), feu Jean-Louis (feu Rachel Roberge), Mariette (Benoît Lévesque), Denise (Pierre Pelletier). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à remercier sincèrement le personnel soignant des départements de néphrologie (greffe), de chirurgie vasculaire et des soins palliatifs des hôpitaux Hôtel-Dieu de Québec et St-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, téléphone : 418 683-1449, site web : www.rein.ca/quebec. Des formulaires seront disponibles sur place.