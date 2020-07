CARBONNEAU, Lyne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 juin dernier, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Lyne Carbonneau, épouse de feu Serge Flamand. Elle était la fille de feu Andréa Carbonneau et de feu Thérèse Kirouac. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Patrick et Caroline (Dave Normand); ses petits-enfants adorés: Mathis et Abygaëlle, ses frères et sœurs: Richard, feu Pierre, Louise (Jacques Tremblay), Danielle, Marc, Michel, Gina, Lucie (Denis Dussault), Hélène et Jean; ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Arlette (feu François Perron), feu Carole (feu Rosaire Boily), feu Alain (Pierrette Lapointe), Marlène (Denis Parent), Renée (Jean-Pierre Fortin) et Lyne Montminy (Denis Boutet). Elle laisse également dans le deuil Bernard Tremblay, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances aule samedi 1er août dès 12h30.La famille désire remercier son amie feu Lise Hoffman pour son amitié et son soutien. Un merci spécial au personnel soignant de l'hôpital de l'Enfant-Jésus.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Association Pulmonaire du Québec (104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal QC H1N 1C1).Pour rendre hommage à Mme Carbonneau, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com.