CARON, Thérèse Tremblay



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 avril 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Thérèse Tremblay, épouse de feu M. Émile Caron. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h45.et de là au cimetière de St-Grégoire de Montmorency. Dû aux circonstances actuelles reliées à la pandémie, seuls les membres de la famille seront présents à la liturgie. Elle laisse dans le deuil ses filles: Lyne et Nathalie (Denis Duchaine); ses petits- enfants: Francis-Olivier Ménard (Jessica Blanchette-Bolduc), Simon Duchaine (Vincent Cloutier), Alexandre Duchaine (Carol-Anne Cossette-Clément), David Duchaine (Maude Guimont-Bernier); son arrière-petit-fils Théo Duchaine, ses frères et sœurs: Gilles, Fernand (Jeannine Caouette), feu Pierrette (Maurice Côté), feu Albert (Angéline Côté), feu Robert (Lise Deschamps) et feu Bernard (Huguette Bouffard); ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Caron: Denise (feu Georges Mathieu) et Rita (Roger Bouchard); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère Jean-Charles et ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Caron: Philippe (Blanche Gaudreault), Fernando, Alvine (Ismaël Bluteau), Marie-Reine (Paul-Henri Barrette) et Marie-Ange (Paul-Émile Mathieu). Nos remerciements vont à l'Hôpital de l'Enfant- Jésus de l'unité A-2000, à tous ceux et celles qui ont pris soin de notre mère, tout particulièrement au docteur Simard et à une infirmière de jour en particulier Claudia qui furent pour nous d'une grande compréhension et d'un soutien dans cette épreuve avec la COVID-19.