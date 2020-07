BEAUDOIN, Richard



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 26 juillet 2020, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Richard Beaudoin, époux de madame Ginette Alain. Il était le fils de feu monsieur Edouard Beaudoin et de feu madame Rose Yvonne Demers. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).Monsieur Beaudoin laisse dans le deuil son épouse madame Ginette Alain ; ses sœurs: Yolande (Léon Gingras), Huguette (Denis Dumont), Marie Paule, Solange (feu Benoit Dumont) et Murielle ; son beau-père Hervé Alain (feu Françoise Anne Dubuc); ses belles-sœurs: Jocelyne Alain (Marcel Barbeau), Francine Alain (Denis Fiset) et Noëlla Fauchon ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Gilles, René, Yves et Gisèle Beaudoin. Un remerciement spécial au personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles sera confiée à la maisonToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président Kennedy, bureau 402, Montréal (Qc) H3A 3S5 www.societederecherchesurlecancer.ca/