GOSSELIN, Lucien



Entouré de beaucoup d'amour et de belles pensées lumineuses des siens, au CISSS Alphonse Desjardins / Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 mai 2020, à l'âge de 95 ans est décédé, monsieur Lucien Gosselin, époux de feu madame Jeanne-Éva Hébert. Il demeurait à St-Charles-de- Bellechasse.et de là au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil ses enfants: Aline, Clermont, René, Francine (Chantal Boulé), Martine (André Ruel) et Sylvie; ses petits-enfants: Antoine et Catherine Ruel; ses sœurs: Gervaise (feu Roland Lefebvre), Constance (feu Normand Bergeron) et son frère: Claude (feu Gertrude Breton); sa belle-sœur: Lucienne Hébert (feu Raynald Hébert); plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines er de nombreux ami(e)s, dont Pierre Lemay, ceux de la Résidence et ses ex-voisins du rang de l'Hétrière. La famille désire remercier le personnel médical et soignant du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins qu'on lui a prodigués dans les derniers moments de sa vie. Elle tient également à remercier le personnel chaleureux et plein d'attentions de la Résidence Charles Couillard de St-Charles, là où papa a vécu ses dernières années. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Charles Couillard, 20, Ave St-Georges, St-Charles-de-Bellechasse, QC GOR 2TO. Des formulaires seront disponibles à la Résidence funéraire.La direction des funérailles a été confiée à la