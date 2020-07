BLOUIN, Françoise



À l'hôpital Saint-Sacrement, le 23 juillet 2020 est décédée à l'âge de 91 ans dame Françoise Blouin, épouse de feu Roger Guérard. Elle était la fille de feu Jules Blouin et de feu Lucia Morel. Elle laisse dans le deuil ses trois enfants : Gaétan, Lucie (Jean Bédard) et Josée (Gilles Vallières); ses petites-filles : Julie (Martin Fournier) et Emmanuelle (Gabriel Bélanger); ses frères : feu Lucien, feu Gérard, feu Georges, feu Jules (Lise Lecompte), feu Léopold (Ghislaine Lecompte), Robert (Nicole Laverdière) et Gaston; ses sœurs : feu Cécile, feu Pauline (feu Camille Bisson), feu Thérèse (feu Paul Deboisbriand) et feu Simone (feu Albert Doré), plusieurs neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3).