COLLIN, Valmond



À L'Hôpital de L'Enfant-Jésus, le 3 mars 2020, est décédé à l'âge de 77 ans, monsieur Valmond Collin, époux de feu madame Gemma Banville. Il était le fils de feu monsieur Albert Collin et de feu dame Christine Rail. Il demeurait à St- Augustin-de-Desmaures, autrefois de Fermont. La famille recevra vos condoléances au:de 9h à 11h., et de-là, au cimetière de St-Augustin-de-Desmaures. Il laisse dans le deuil son fils: Steeve (France Poulin); ses petits-enfants: Eliott et Adèle; ses frères et sa sœur: Ronaldo, Romuald, Alberta et Aurèle; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Banville et Collin; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis.Il est allé rejoindre ses frères: Ludovic, Adéoda et Harold qui l'ont précédé. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société Canadienne du Cancer. Des formulaires seront disponibles au complexe funéraire. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathies via notre courriel.