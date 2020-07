LAMOTHE PETIT, Micheline



À l’hôpital de St-Raymond, le 14 juillet 2020, à l’âge de 61 ans, est décédée madame Micheline Lamothe épouse de monsieur Gilles Petit. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Lamothe laisse dans le deuil, outre son époux bien-aimé, ses enfants: Catherine et Mathieu (Andrée-Anne Moisan); ses trois petits anges: Dylan Gosselin-Petit, Xavier Petit et Liam Petit; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Lamothe et Petit ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel des soins palliatifs de l’hôpital de St-Raymond et de l’Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,de 9h à 10h30 à laPar la suite,Les cendres seront déposées auVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Qc) G3L 1W1 https://www.fsssp.ca/ ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 www.cancer.ca