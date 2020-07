CARRIER, Roger



À Québec, le 14 juillet 2020, entouré de l'amour des siens, est décédé, à l'âge de 93 ans, monsieur Roger Carrier. Il était l'époux de feu Gilberte Simoneau Carrier et le fils de feu Philippe Carrier et de feu Anny Laflamme. Natif de Lévis, il habitait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Martine (Richard Flamand), Johanne (Jean Renaud), Jacques (Linda Sauvé), Robert (Danielle Dumont) et Pierre Carrier; ses petits-enfants: Jonathan, François, Stéphane, Katia, Félix, Alexis et Nathan; ses arrière-petits-enfants: Harley-Chaeyen et Riel; ses frères et sœurs: Marcel, Raynald (Ginette Tremblay), feu Jacqueline (feu Thomas Gaumont), Yolande (Marcel Jolicoeur), Roland (feu Laurianne Brochu), Benoît (Claire Villeneuve) et Claudette; sa belle-sœur Pauline Simoneau (feu Yves Bourassa) ainsi que tous ses neveux et nièces. Outre son épouse et ses parents, il est allé rejoindre sa sœur et son frère décédés avant lui: feu Louisette (feu Grégoire Traversy) et feu Raymond (Monique Drapeau). La famille tient à remercier le personnel du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, Montréal, QC H3A 3S5