BRISSON, Chantale



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Chantale Brisson, décédée le 5 mars 2020, à l'âge de 47 ans entourée de l'amour des siens. Elle était la fille de monsieur Carol Brisson et de feu madame Ginette Yockell. Native de Rimouski, elle résidait à Québec depuis de nombreuses années.Cette rencontre hommage se tiendra lede 13h à 15h enLes obsèques ont été confiées àElle laisse dans le deuil son conjoint et amoureux, Karl Comeau et sa fille adorée Kelly; son frère: Frédérick (Nancy Bonin); son père Carol Brisson (Lyse Poulin); Sont également affectés par son décès, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Comeau: feu Jean-François (Nathalie Letellier (Antoine Archambault)), Dave (Karina Lecompte), Marie-Claude (Jonathan Duchesne), et leur mère Françoise Manny (Martin Germain) et leur père Paul Comeau (Jeannette Deschênes); Elle laisse également dans le deuil ses oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et nièces et plusieurs ami(e)s, sans oublier toutes les personnes qui l'ont aimée et côtoyée dans son quotidien. La famille tient à remercier sincèrement l'équipe médicale du 2ième Étage de l'hôpital du Saint-Sacrement, pour la qualité des soins reçus et plus particulièrement leurs qualités humaines. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don qui sera acheminé pour les études scolaires de Kelly, sa fille. Des enveloppes seront disponibles sur place lors de la cérémonie.