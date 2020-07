CARON LANDRY, Monique



À l'Hôpital de Montmagny, le 13 juillet 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Monique Caron, épouse de feu monsieur Jean-Marie Landry. Fille de feu dame Rose-Anne Thibault et de feu monsieur Maxime Caron, elle demeurait à L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guylaine (Marc Pelletier), Yolande, Francine (Jean Lord), Roger (Marie-Marthe Morin), Linda (Pierre Rousseau), Julie (Daniel Cloutier), Nancy (Steve Fournier) et Steve; ses petits-enfants : Mélanie, Rémy, Simon, Mighaël, Sandra, Émilie, Maxime et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Éliott, Marilou, Thomas, Vincent et Haili. Elle était la sœur et la belle-sœur de feu Ti-Bé, feu Gérard (feu Aline Bernier), feu Raoul (feu Gisèle Morin), feu Rosa (feu Lorenzo Poitras), feu Paul (feu Aline Richer), feu Jean-Marie (Gilberte Cloutier) et Thérèse. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à madame Laurence Pelletier, travailleuse sociale du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli et à l'ensemble du personnel de la Résidence du Cap, pour leur accompagnement et leur humanisme. Merci également au personnel de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère bur. 214, Québec (Québec) G1S 3G3 https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc Des formulaires sont disponibles auprès de la maison funéraire.Ses cendres seront déposées au cimetière paroissial de L'Islet. Pour renseignements ou messages de condoléances :