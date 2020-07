DODDRIDGE,

Suzanne Garneau



Au Centre hospitalier de l'université Laval, de Québec, le 22 juillet 2020, à l'âge de 92 ans et 6 mois est décédée dame Suzanne Garneau, épouse de feu Paul-Henri Doddridge, fille de feu Régina Larochelle et feu Delphis Garneau. Elle demeurait au Manoir de Lorette à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesde 13h à 14h etLes cendres seront déposées au Cimetière St-Charles, Québec. Elle laisse dans le deuil, sa fille France, ses fils Daniel et Serge, sa petite- fille Émilie, sa mère Yolande et son arrière-petit-fils Emmanuel. Elle était la sœur de: feu Marie-Berthe (feu Joseph-Louis Légaré), feu Madeleine (feu Réné Sanfaçon), feu Armand (frère des Écoles Chrétiennes), feu Jean-Marie, Huguette (feu André Dion); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Doddridge: feu Marie-Blanche (feu Hormidas Grondin), feu Alphonse (Lucienne Grondin), feu Lucien (feu Cécile Boivin), feu Robert (Janine Côté), feu Lucille (feu Raymond Greffard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Nos plus sincères remerciements au personnel soignant de l'unité courte durée gériatrique du CHUL pour leurs bons soins et leur dévouement.