TROTTIER, Thérèse



Au Centre d'hébergement de Donnacona, le 14 juillet 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Thérèse Trottier, épouse de feu monsieur Joseph Cloutier, fille de feu monsieur Romain Trottier et de feu dame Marie-Louise Gauthier. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 9h30 à 10h30L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Marc. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Trottier laisse dans le deuil ses filles: feu Colette, Aline (Yves Saucier) et Sylvie (Gaétan Vallières); ses petits- enfants d'amour: Jean-François (Andréane Baril), Daniel et Audrey; ses arrière-petits-enfants bien aimés: Amélie, Thomas et Dalya; ses frères et sœurs : Robert (Yvette Groleau), Fernande (André Petitclerc), Lucille (Jean-Louis Papillon, feu Jacques Frenette), Gérald (Gaétane Bilodeau) et Michel (Ghislaine Perron); ses filleuls et sa filleule: Guy Perreault, Ghislain Cloutier et Guylaine Fraser ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre, outre son époux Joseph et sa fille Colette, ses parents: Romain Trottier et Marie-Louise Gauthier; ses frères et sœurs: Jeannine (Léola Fraser), Gaston (Yvette Baker), Jean-Guy (Yolande Chevalier), Annette (Albert Frenette) et Nicole (Hervé Martel); ses beaux-parents: Narcisse Cloutier et Rose Gauthier; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cloutier: Ludger, Cécile (Lionel Perreault), Jeanne, Sarah, Alice, Émile (Marie Marquis) et Jean. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Donnacona pour leur dévouement et les bons soins prodigués.