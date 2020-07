POULIOT, Gisèle



À l'Hôpital St-François-d'Assise, le 17 juillet 2020, à l'âge de 87 ans et 8 mois, est décédée madame Gisèle Pouliot, fille de Juliette Laplante et Louis-Philippe Pouliot. Elle était native et demeurait également à Québec. Elle laisse dans le deuil sa fille Nicole (Denis Levesque), ses petites-filles: Catherine (Jean-François Barbeau) et Sarah, ses arrière-petites-filles: Évelyne et Ophélie ainsi que son compagnon de vie feu Raymond Leclerc. Elle était la sœur de feu Jacqueline (feu Roger Paquet), feu Roger (feu Nicole Roy), Jean-Claude (Denise Gagnon), feu Henriette (Ramsay MacDonald) et André (feu Lisette Careau). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement particulier à son médecin de famille, Dre Marie-Josée Latouche et Dre Sophie Brisson (Hôpital St-François- d'Assise) pour leur dévouement et conscience professionnelle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, téléphone 1-866-343-2262.