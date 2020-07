BÉRUBÉ, Monika

À l'Hôpital Chauveau, le 4 juillet 2020, est décédée à l'âge de 66 ans, dame Monika Bérubé, épouse de M. Robert Légaré, fille de feu M. Ronaldo Bérubé et de feu dame Anna Haser. Elle demeurait à Val-Bélair. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Cathy et Billy (Anne Boisvert); ses petites-filles: Laurianne, Marilyn, Brithany; ses frères et soeurs: Hans Klimas Waltraud, Warner (Valérie Macgregar), Yvette (Richard Trudel), Dave (Debbie Armstrong), Brian (feu Marjolaine Rochette); ses beaux-frères et belles-soeurs: Paul-Aimé, Rose-Aimée (Camille Beaumont), Lisette (Gérard Racine), Marcel (Diane Bison), feu Suzanne (Lionel Moran); ses tantes et oncles: Marie-Claire Hamel, Monique Hamel et Arthur Hamel, ainsi que plusieurs neveux et nièces. Etant donné la covid-19, seulement la cérémonie aura lieu le vendredi 7 août 2020 à 10h30, en l'église St-Gérard Majella, Val-Bélair, selon ses volontés. La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC de Loretteville (Sandra et son équipe: Johanne, Karine, Nathalie, Joelle et bien d'autres) pour les bons soins prodigués.

LEGARE ROBERT

1281 DE LA MONTAGNE OUEST, G3K 1W8, QUEBEC

418 570-8145