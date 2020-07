LAFON, Monique



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 juin 2020, est décédée madame Monique Lafon, épouse de monsieur Carol Bédard, fille de feu madame Solange Barré et de feu monsieur Georges Lafon. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 30.Elle laisse dans le deuil outre son époux Carol Bédard, ses enfants: Claude (Marie-Hélène), Nancy (Michel), Sonia (Philippe) et Melissa (Christian); ses petits-enfants: Jonathan (Vicky), Samuel, Guillaume, Sabrina (Bastien), Alexia (Raphaël), Phillipe, Nicolas et David; ses frères: Michel, Patrice (Lorie) et William, ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et amis(es). Nous tenons à remercier le personnel de l'Hôpital Laval et le personnel de l'Hôpital de l'Enfants-Jésus pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Téléphone: 418 656-4999, Courriel: info@fondation-iucpq.org Site Web: www.fondation-iucpq.org.