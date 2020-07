CHEVARIE, Roger



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 20 juillet 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé Roger Chevarie, il était le fils de feu dame Hortense Arseneau et feu monsieur Wilfrid Chevarie. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aule samedi 1er août 2020 de 8 h 30 à 10 h 30.Prédécédé par son ami Normand Vachon, il laisse dans le deuil ses frère et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Adrienne (feu Jean-Robert Pouliot), Gisèle (Guy Philibert), Ghyslaine Poulin (feu Jean-Guy Chevarie), Édith, Armand (Nicole Bacon) et Marcel Fréchette (feu Claire Chevarie). Il laisse également sa filleule Jocelyne, ses neveux, nièces et ses amis, en particulier Danielle Bernier et Jocelyne Lavoie, ainsi que la famille Vachon. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Les Jardins du Haut Saint-Laurent pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles-Kègle, 380, rue du Pont, Québec (QC), G1K 6M7, tél. : (418) 524-2626. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.