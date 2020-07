SIMARD, Jocelyn



À son domicile, le 2 juillet 2020, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Jocelyn Simard, époux de madame Georgette Guay. Il était le fils de feu dame Yvette Tremblay et feu monsieur Raymond Simard. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Georgette, sa fille Marilou (Jean-Philippe Bélanger); son petit-fils Elliot. Il laisse également dans le deuil son frère et ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'équipe des soins palliatifs du CLSC Sainte-Foy et de l'IUCPQ pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Un remerciement spécial à l'équipe personnelle de Jocelyn; Josianne, Mélissa, Jean-Philippe et Marilou qui lui ont permis de vivre ses derniers moments selon ses volontés dans le confort de sa maison entouré des gens qu'il aimait. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca. Il a été confié au Parc Commémoratif de La Souvenance.