LAVOIE, Octave



Au Centre de soins palliatifs de Charlesbourg, le 2 avril 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Octave Lavoie, époux de madame Pierrette Binet, fils de feu madame Élise Couture et de feu monsieur Gérard Lavoie. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son épouse, Pierrette Binet, ses enfants: lsabelle (Clément Lessard), Michel (Isabelle Turcotte), Mireille et ses petits-enfants Gabriel et Maude; ses sœurs: Thérèse, Cécile (Garnier Parent), Madeleine (Germain Tremblay), son frère Jean-Baptiste; son beau-frère Jean (Marthe Blanchette) et sa belle-sœur Lucette (feu Donat Marin). La famille tient à remercier l'équipe de soins palliatifs du CLSC La Source-Sud. Un remerciement tout spécial au Dre Valérie Gaudreault, cardiologue. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ.