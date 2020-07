BOUTIN, Théophile



Entouré des siens à l’Oasis de Saint- Damien, le lundi 3 février 2020, est décédé, à l'âge de 95 ans et 5 mois, monsieur Théophile Boutin, époux de feu madame Jeanne Brochu. Il était le fils de feu Alphonse Boutin et de feu Antoinette Larochelle. Il était natif de Saint-Magloire. La famille recevra les condoléances à lade 10h à 13h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Il laisse dans le deuil ses enfants: Francine (feu Claude Groleau, Richard Laporte), Christiane (André Boucher), Laurence (Aimé Marceau), Carmen (Jean-Guy Carrier), Normand (Clémence Godbout), Guy (Lise Prévost), Daniel (Fabienne Lapointe) et Réjean ; ses petits-enfants: Isabelle, Dominic, Mylène, Gabriel, Caroline, Marjorie, Karine, Stéphanie, Vincent, Marilyn, Amélie, Myriam, Maxime, Carol-Anne, Lucas et leur conjoint(e) ainsi que plusieurs arrière- petits-enfants. Il était le frère de: feu Paul-Emile (feu Simone Maurice), feu Rose-Hélène (feu Armand Garand), feu Henri (feu Georgette Lapointe), feu Gérard (feu Maria Lapointe, feu Alfreda Lapointe), feu Thérèse, Sr Agathe, feu Adrien (Annette Lapointe), Ephrem (Doris Laverdière), Marie-Ange (feu Nelson Thibodeau), Bernadette (Jean-Guy Doré) et feu Onil (Jeannine Darisse). De la famille Brochu, il était le beau-frère de: feu Paul-Emile (feu Thérèse Goupil), feu Sr Madeleine, feu Anita, Noëlla (Antonin Boutin), feu Yvon (Murielle Lamontagne), Aline (feu Jean-Paul Noël), feu René (Jeanne-Mance Ménard), Lauréanne (Jean-Marc Mercier), Louise (Miville Mercier), Pauline (Emile Lapointe) et Isidore (feu Lise Bastien, Nicole Sirois). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un merci spécial au Dre Amélie Charrette-Martineau ainsi qu’au personnel de la résidence l’Oasis de Saint-Damien pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation St- Joseph de l’Espérance inc., 65, route St-Gérard, Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0. Formulaires disponibles au salon.