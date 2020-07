CÔTÉ, Gisèle Giguère



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 12 juillet 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Gisèle Giguère, épouse de feu monsieur Adrien Côté. Elle était la fille de feu monsieur Jean-Thomas Giguère et de feu dame Alexina Vachon. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à la, de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Étienne, Daniel (Micheline Dallaire), Frédéric, Nathalie (Jean Hébert), Élisabeth (feu Christopher Yarwood), David, Caroline, Sébastien (Louise Cauchon); ses petits-enfants: Marie-Ève, Marc-André, Audrey-Anne, Mikaël, Thomas (Maude), Joseph-Antoine, Édouard (Catherine), Rose-Marie, Noémie, Charles, Louis-Félix (Julie-Anne), Tristam, Marie-Léa, Samuel; ses arrière-petits- enfants: Félix et Edward. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : feu Gaétan (feu Gertrude Goulet), feu Ginette (feu Jean-Paul Savoie), Gervaise (feu Valère Caron), feu Denyse, Odette (Normand Nadeau); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Côté: feu Ovila (feu Annette Gilbert), feu Léo (feu Madeleine Grégoire), feu Philippe (feu Rachel Ruel), feu Rose-Delima (feu Gérard Prévost), sœur Jeannette, feu Germaine (feu Albert Asselin), feu Thérèse (feu Jean-Louis Lambert), Georgette (feu Philippe Lambert), Cécile (Guy Bélanger), Grégoire (Germaine Jobidon), feu Charles-Édouard ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Centre d'hébergement d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3 , tél. : 418-683-8666, www.cancer.ca