JOBIN, Valmont



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 19 juin 2020, à l'âge de 95 ans et 5 mois, est décédé monsieur Valmont Jobin, époux de madame Gilberte Lefrançois, fils de feu madame Marie-Anna Lagacé et de feu monsieur Arthur Jobin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h30 à 15h.La mise en terre se fera au cimetière de Saint- Casimir à une date ultérieure. Outre son épouse, madame Gilberte Lefrançois, il laisse dans le deuil ses enfants: Manon (Jacques Chouinard), Réjean (Lucie Trépanier), Bruno et notre belle-sœur Manon Brisebois; ses petits-enfants: Marie-Ève, Julia, Andrée Anne, Éliza, Gabrielle, Julien, Édouard et Léo; ses arrière-petits-enfants: Rosalie Maude, Tristan, Alexis et Hakim; son frère Blaise; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Lefrançois: Paul (Annette), Simone ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(e)s. Il est allé rejoindre son fils Valmont Jr. La famille tient à remercier le service des soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise et tout le personnel de l'unité réconfort de la résidence Jazz de Sainte Foy. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec.