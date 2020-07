FORTIN, Michel



À l'hôpital Royal Victoria de Montréal, le 15 juillet 2020, à l'âge de 73 ans et 9 mois, est décédé monsieur Michel Fortin, époux de madame Huguette Duval, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Originaire de Saint-Aubert, il était le fils de feu dame Lucille Bélanger et de feu monsieur Maxime Fortin. Il était le frère et le beau-frère de: feu Jocelyne (Hervé Robichaud - Gisèle Desrosiers), Jean-Marie (Émilie Pellerin), Alain (Lise Lord), Nicole (Jean-Marc St-Pierre), feu Richard (Louise Pellerin), Marc- Réjean (Nadie Lemieux), Jocelyn (Dominique Lizotte) et Daniel Fortin (Annie Caron); de la famille Duval : Solange, Charles-Émile (Micheline Fortin), Hélène (Raynald Avoine) et Jeanne. Il laisse également dans le deuil ses filleuls, Jocelyn Fortin et Christine Robichaud, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au Dre Marie-Pier Brochu pour sa disponibilité et ses attentions. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fabrique de Saint-Aubert, 41 Principale Ouest, Saint-Aubert (Québec) G0R 2R0 ou à un organisme de votre choix. Des formulaires seront disponibles à l'église.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13h30. Pour renseignements ou messages de condoléances :