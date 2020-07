ROUSSEAU, Cécile Lehoux



À l'Unité transitoire de réadaptation fonctionnelle (UTRF) de l'Hôpital Ste-Anne- de-Beaupré, le 22 juillet 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Cécile Lehoux, épouse de feu M. Henri Rousseau. Née à Robertsonville le 16 juillet 1925, elle était la fille de feu M. Josaphat Lehoux et de feu dame Alexina Lessard. Elle demeurait à Ste-Pétronille sur l'Île d'Orléans depuis 1950. À son grand bonheur, elle a vécu dans sa résidence jusqu'à la fin de ses jours. Suite à une mauvaise chute en mai dernier, elle était en réadaptation pour son retour éventuel dans sa résidence. Une pneumonie a cependant mis fin à ses jours.Ses cendres seront déposées au cimetière de Ste-Pétronille.Elle laisse dans le deuil sa fille, son fils et son gendre: Bibiane Rousseau (Raynald Couture) et Simon Rousseau (feu Angéline Jalbert); ses petites-filles et leur conjoint: Patricia Couture (Yanick Gélinas), Stéphanie Couture (Philippe Turmel) et Justine Jalbert Rousseau (Dominic Giguère); ses arrière-petits-enfants : Félix-Antoine, Rosalie et Béatrice; sa sœur et son frère, ses belles sœurs et son beau-frère: Laurette Lehoux (Emilien Bédard), Benoit Lehoux (Hélène Couture) et Pierrette Jolicoeur (feu Gérard Lehoux); de la famille Rousseau, sa belle-sœur Suzanne Rousseau (feu Guy Guérard). Elle est allée rejoindre, de la famille Lehoux: Thérèse (Moise Turcotte), Marie-Claire (Philippe Fiset), Madeleine (Laurent Jacques), Gabrielle (Henri-Noel Hébert), Berthe et Aimé; de la famille Rousseau: Marguerite (Josué Hamel), Annette (André Chatigny), Jean-Paul (Cécile Gelly), Lucien (Antonine Chantal), Rita (Antoine DeRome), Roland (Marthe Laliberté), Madeleine (Georges-Henri Blouin), Gérard (Thérèse Cloutier) et Raymond (Jacqueline Morency). La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité transitoire de réadaptation fonctionnelle (UTRF) de l'Hôpital Ste-Anne- de-Beaupré pour la chaleur humaine, la qualité des soins prodigués et leur soutien. Merci à tous ceux et celles qui nous témoignent leurs sympathies. Dame Cécile Lehoux Rousseau a été confiée à la maison funéraire: