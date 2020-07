FORTIN, Irène Laliberté



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er juillet 2020, à l'âge de 102 ans et 6 mois, est décédée madame Irène Laliberté, épouse de feu monsieur Jean-Marie Fortin, fille de feu monsieur Joseph Laliberté et de feu madame Léda Rhéaume. Elle demeurait à Saint-Isidore. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Sylvie Goulet) et Linda (René Lepage); ses petits-enfants: Marilyne Fortin, Dany Fortin (Rachelle Boulay), Yannick Fortin, Katherine Lepage (Guillaume Huot), Jean-Simon Lepage (Alexandrine McCue) et Fanny Lepage (Drew Smith); ses arrière-petits-enfants: Joey Asselin, Florence Huot, Camille Huot, Marie Dupuis et Émile Dupuis; ses frères et sœurs: feu Armand (feu Laura Larochelle), feu Nazaire (feu Jeanne Guillemette), feu Arthur (Marcelle Drouin), feu Jean-Guy (feu Lauretta Poulin), feu Georges (feu Éva Laterreur), feu Roland (feu Viola Devost), feu Rita (feu Émile Turgeon), feu Claire (feu Daniel Turgeon), Madeleine (feu Robert Brochu), Marguerite (feu Donat Fortier), Fernande (feu Aurèle Chatigny), feu Jeannine (feu Roland Dusseault), Sœur Marielle, Anne-Marie (feu André Pelchat), feu Marcel (Laureen Gibson); ses beaux-frères de la famille Fortin: feu Joseph (feu Gilberte Leclerc), feu Charles (feu Léonne Pelchat), feu Frère Hilaire et feu Josaphat; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Gîte de Saint-Isidore, des 4e et 9e étages de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de la Coop de services à domicile de Beauce-Nord.