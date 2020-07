HALLÉ, Odette



À Lévis, à la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 22 juillet 2020, entourée de l'amour des siens, est décédée Odette, fille de Léo Hallé et de feu Élisabeth Carrier. Elle était l'épouse de Guy Martel.Par la suite, les cendres seront déposées au Cimetière Saint- David. Outre son époux et son père, elle laisse dans le deuil sa fille Anik, son gendre Jonathan Cloutier et ses petites-filles Noémie et Zoé Cloutier. De la famille Hallé: son frère et ses sœurs, Gaëtan (Francine Paquet), Sylvie (Jean-Yves Perreault), Josée; ses neveux Sylvain (Annie Fortin) et Louis Hallé; sa tante Denise Hallé (feu Adrien Côté). De la famille Martel: son beau-frère Richard (Marc Peng), sa belle-sœur Jocelyne (feu Pierre Lafrance); sa nièce Kim Lafrance (Frédéric Gagnon) et leurs enfants Anna-Ève et Ellie-Rose Gagnon; sa nièce Marie-Pier Lafrance et ses enfants Émile, Alice et Juliette Pelletier; sa tante Louisette Martel (Jacques Lamontagne). Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousin(e)s, de précieux voisin(e)s et de nombreux ami(e)s. Sincères remerciements à tous ceux et celles qui ont pris soin d'Odette au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue Saint-Louis, 2e étage, Lévis, QC G6V 4G9 - www.mspdulittoral.com