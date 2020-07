MERCIER, Vilmont



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 12 juillet 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Vilmont Mercier, époux de madame Carmelle Corriveau, fils de feu monsieur Raymond Mercier et de feu madame Evelyne Maurice. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Outre son épouse Carmelle Corriveau, il laisse dans le deuil ses enfants: Danny Mercier et Cathy Mercier; ses frères et sœurs: feu Denis (Claudette Todd), Yvon (Alice Mercier), Vyanné (Jeannine Viau), Rosaire (Aline Ménard), Maurice (Clémence Blanchet), Yves (Lise Doyon), Gilles (Francine Ménard) et Guylaine (Diane Lajoie); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Corriveau: feu Marc, André (Micheline Dutil), Yvette (feu Jacques Belleau), Gilles (Bibianne Doyon), Annette (feu Aimé Doyon), Jacques (Céline Lamontagne), Claude (Marlène Bergeron), Diane (Denis Belley) et Richard (Guylaine Grenier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour leur soutien et les bons soins prodigués, en particulier madame Francine Chouinard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qcLa famille vous accueillera audès 12h.