BÉLANGER, Yvette Bégin



À son domicile, le 28 avril 2020, est décédée à l'âge de 80 ans, dame Yvette Bégin, épouse de monsieur André Bélanger, fille de feu Marie-Emma Dumont et de feu Louis Bégin.La famille vous accueillera aule samedi 1er août de 8 h à 9 h 30.suivi de la mise en crypte au cimetière St-Charles, 1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec.Elle laisse dans le deuil son frère et ses sœurs: Rosaire (Jacqueline), Thérèse (feu Pacifique Ferland), Marie-Paule, Irène (Gilles), Rita (feu Jean-Paul); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bélanger: Jean-Louis (feu Rolande), Florence (feu Gilles), Réal (Denise), feu Robert, feu Jeanne-d'Arc (Armand Dupuis), Denis (Sylvie), Carmelle, Fernand (Lise Dubreuil), Émile (Louiselle Grondin); ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces autres parents et amis.