CARON, Denyse



À la Résidence la Croisée des Chemins de Saint-Pacôme, le 22 juillet 2020, est décédée à l'âge de 83 ans et 2 mois, dame Denyse Caron, épouse de feu monsieur Gaétan Guignard. Elle était la fille de feu Joseph Caron et de feu Bernadette Loubier. Elle demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aule vendredi 31 juillet de 19h à 21h et samedi de 9h à 10h20.et de là les cendres seront déposées au columbarium. Elle laisse dans le deuil ses fils Jean- Denis Guignard (Suzanne Marquis), Mario Guignard. Elle était aussi la mère de feu Lucie Michaud (Claude Provencher); ses petits-enfants: Mathieu Guignard (Roxanne Michaud), Carol-Anne Guignard (Warren Thibault) et Vincent Provencher; ses arrière-petits-enfants : Arielle Thibault et Deaven Maltais. Elle était la soeur et la belle-soeur de: Laurette Caron, feu Yvan Vallières, feu Ghislain Vallières, feu Denis Vallières, Marcel Vallières, Ghislaine Vallières, Lisette Vallières (Roch Fournier) et de la famille Guignard, elle était aussi la belle-soeur de: feu Léon (feu Laurette Bélanger), feu Madeleine (feu Albert Leclerc), feu Arthur (feu Aline Courcy), feu Rose (feu Augusto Lisi), Florian (Alice Ouellet), feu Laurier, Benoît (Louisette Desjardins), feu Gisèle. Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie chaleureusement le Dr Jean-Philippe Allard et les membres du personnel de la Résidence la Croisée des Chemins de Saint-Pacôme pour leur dévouement, leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation André-Côté, en ligne www.fondationandrecote.ca Des formulaires seront disponibles au salon.