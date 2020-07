Journée de rêve

Deux résidents du CHSLD Saint-Augustin, situé dans l’arrondissement Beauport à Québec, ont célébré leur amour lors d’une fête intime le 25 juillet dernier grâce, entre autres, à La Fondation Pause-Bonheur qui a contribué à offrir une journée de rêves aux deux amoureux. Carole toute souriante dans son fauteuil roulant s’est fait dorloter une bonne partie de la matinée par les artistes maquilleuses-coiffeuses Les Poudreuses. Michel avait pour la première fois de sa vie enfilé un vrai tuxedo. C’est l’un des neveux du couple qui a présidé la cérémonie. Après un hommage, l’échange des vœux, bagues et baisers, le couple et ses invités ont célébré autour d’un verre de champagne, d’un gâteau et d’une prise de photos. Les deux amoureux, tous deux étant dans la cinquantaine et présentant des handicaps physiques, se sont rencontrés au centre d’hébergement il y a plus d’un an et demi. Félicitations.

Photo courtoisie

Les années rétro

Photo courtoisie

Les Studebakers (photo), groupe musical de Québec mettant en vedette 5 musiciens-chanteurs, accompagnés de danseuses (Bakers Girls) exécutant des chorégraphies hautes en couleur, et ce, avec costumes d’époques, sortiront de la période de confinement en retournant sur scène cette fois en mode ciné-parc du Marché aux puces Jean-Talon, le mardi 4 août, de 20 h à 23 h, sans entracte. www.lepointdevente.com

En souvenir

Photo courtoisie

Le repêchage d’entrée de la Ligue nationale de hockey de 2005 se tient le 30 juillet au Westin Hôtel à Ottawa. Les Penguins de Pittsburgh gagnent le droit de choisir en premier et optent pour Sidney Crosby de l’Océanic de Rimouski. Les Mighty Ducks d’Anaheim optent pour Bobby Ryan des Attack d’Owen Sound et le Canadien de Montréal a le 5e choix et repêche le gardien de but Carey Price des Americans de Tri-City.

95 ans

Photo courtoisie

Bon anniversaire à Jean-Marie Aubin (photo), résident de l’Oasis de Saint-Damien ayant vécu la majeure partie de sa vie à Saint-Lazare-de-Bellechasse. Jean-Marie célèbre aujourd’hui son 95e anniversaire de naissance.

Anniversaires

Photo courtoisie

Michel Lizotte (photo), courtier immobilier chez Remax 1er choix (2003)...72 ans... Réal Cloutier, joueur de hockey de l’AMH et de la LNH (1974-85 : Nordiques, Sabres) 64 ans... Ross Chicoine, courtier immobilier agréé, membre à vie de l’Association internationale des Clubs Lions, 76 ans... Sébastien Chamberland, DG de la société de développement commercial 3e Avenue-Limoilou, 44 ans... Hilary Swank, actrice américaine, 45 ans... Jean Reno, acteur français, 72 ans... Arnold Schwarzenegger, acteur américain, 73 ans... Paul Anka, chanteur compositeur canadien, 70 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 30 juillet 2019. John « Jack » Petroske (photo), 84 ans, hockeyeur américain, médaillé d’argent aux Jeux olympiques d’hiver de 1956... 2018. Michael A. Sheehan, 63 ans, auteur américain et analyste terroriste pour NBC News... 2016. Derek Hatfield, 63 ans, navigateur canadien... 2015. Lynn Anderson, 67 ans, chanteuse de musique country américaine... 2014. Robert Drew, 90 ans, réalisateur américain de documentaires... 2013. Verna Young Orsini, 75 ans, mère de l’animatrice et comédienne Marina Orsini... 2012. Suzanne Martel, 87 ans, romancière et auteure québécoise... 2007. Ingmar Bergman, 89 ans, cinéaste suédois... 2007. Bill Walsh, 75 ans, ex-entraîneur-chef des 49ers de San Francisco... 2006. Al Balding, 82 ans, golfeur professionnel de la PGA... 2003. Yves Laforest, 47 ans, 1er québécois à franchir l’Everest... 1991. Maurice Côté, 65 ans, échotier pendant 27 ans au Journal de Montréal.