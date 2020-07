Des travaux deux fois plus chers: la rénovation du pont-tunnel La Fontaine coûtera 1,142 milliard $

Les travaux majeurs de rénovation du tunnel Louis-H.-La Fontaine coûteront finalement plus d’un milliard de dollars, le double de ce qui avait été évoqué jusqu’ici.

Le ministère des Transports du Québec a annoncé jeudi matin avoir conclu un contrat de 1,142 milliard $ pour les travaux qui se dérouleront dans les 5 prochaines années.

En juin 2019, François-Philippe Champagne, alors ministre fédéral de l’Infrastructure, avait parlé, lors d’une conférence de presse avec la ministre responsable de la région de Montréal Chantal Rouleau, d’un projet «d’une envergure de plus d’un demi-milliard de dollars».

Le consortium gagnant, Renouveau La Fontaine inc., est composé notamment de la québécoise Pomerleau et du géant français de la construction Eurovia.

SNC-Lavalin était aussi en lice pour la rénovation du tunnel, mais il avait lancé la serviette en juillet 2019.

Le gouvernement fédéral contribuera au projet à la hauteur de 427,7 M$. Les villes situées de part et d’autre de l’ouvrage, soit Montréal et Boucherville, apportent respectivement 3 M$ et 1,1 M$. Le gouvernement du Québec éponge le reste de la facture, soit plus de 710 M$.

Québec indique aussi jeudi que les entraves majeures ne débuteront pas avant 2022. À partir de cette période, au moins deux des six voies de circulation du tunnel seront fermées en permanence, et ce pendant une période de deux ans.

