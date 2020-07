Le Marathon de Québec en mode virtuel

La firme Gestev a annoncé jeudi que le Marathon de Québec aura lieu de manière virtuelle aux dates initialement prévues pour l’événement, soit du 2 au 4 octobre.

Je Cours Qc avait annulé il y a deux semaines les activités reliées au Marathon, mais a choisi le mode virtuel afin «d’offrir la possibilité aux coureurs de relever un défi sportif et de combler leur besoin compétitif». Ainsi, toutes les distances normalement proposées aux participants pourront être parcourues, incluant le 42,2 kilomètres. Le tout se fera ensemble, en simultané mais à distance, chacun se trouvant dans son quartier. Les gens seront conviés à prendre le départ au moment où ils auraient dû le faire.

«Avec ce concept virtuel, nous permettrons aux coureurs qui s’entraînent depuis plusieurs semaines de relever le défi qu’ils s’étaient fixés initialement, a expliqué dans un communiqué Marianne Pelchat, productrice déléguée chez Gestev. Nous leur donnons rendez-vous lors des trois jours prévus de l’événement et nous leur offrirons la touche événementielle de cette course telle qu’on la connaît. Ce sera épatant d’être quelques milliers, le dimanche 4 octobre au matin, à courir, en même temps, mais aux quatre coins du Québec. Il y a quelque chose de motivant d’être ainsi réunis en grand nombre par la course à pied.»

Par ailleurs, l’application Motigo permettra aux gens d’être plongés dans l’ambiance d’une vraie course avec notamment l’animation pré-départ, le décompte et les fameux battements de cœur qui font augmenter l’excitation juste avant le coup de pistolet.

«On souhaite vraiment que le coureur sente que l’organisation et ses supporteurs sont derrière lui, même s’il court seul dans son quartier. On veut que sa sortie de course revête un caractère événementiel», a ajouté Mme Pelchat.