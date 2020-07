Les Nationals l’emportent à nouveau face aux Jays

En vertu d’un gain de 6 à 4, les Nationals de Washington ont divisé les honneurs de leur série de quatre matchs face aux Blue Jays de Toronto, jeudi, dans la capitale américaine.

La formation locale a remporté les deux derniers duels face aux Jays.

Dans l’affrontement du jour, les Nationals ont pris l’avance en troisième manche et ne l’ont jamais perdue par la suite. C’est un double de Kurt Suzuki qui a produit les deux premiers points des vainqueurs.

Lors de l’engagement suivant, Michael A. Taylor a doublé le pointage des siens avec son deuxième circuit de la saison. Asdrubal Cabrera et Trea Turner ont également permis à des coéquipiers de fouler la plaque.

Offensivement, chez les Jays, Teoscar Hernandez (deux fois) et Cavan Biggio ont expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain.

Au monticule, Ryne Harper (1-0) a obtenu la victoire et son coéquipier Daniel Hudson a enregistré son premier sauvetage de la campagne. La défaite a été ajoutée à la fiche de Hyun Jin Ryu (0-1). En quatre manches et un tiers de boulot, l’artilleur vedette des Torontois a donné cinq points sur huit coups sûrs.

Pendant ce match, les Jays ont perdu les services du voltigeur Derek Fisher. Ce dernier a subi un claquage à la cuisse gauche.

«J’ai ma place ici», affirme Nate Pearson

Malgré une défaite de 4 à 0 des Blue Jays en 10 manches mercredi, le jeune lanceur Nate Pearson a ébloui plusieurs partisans de la formation torontoise.

En cinq manches de travail, l’artilleur de 23 ans a limité les Nationals à deux coups sûrs et deux buts sur balles. Il n’a alloué aucun point et retiré cinq adversaires sur des prises.

«Je sens que j’ai ma place ici, a noté Pearson, cité sur le site web du baseball majeur. Je vais juste transporter cette confiance dans mon prochain match et mes sorties dans les années à venir. Je sais que mes différents lancers sont bons et c’est sur quoi je me concentre.»

«Un peu tout fonctionnait, a poursuivi le lanceur. Ma glissante était mon meilleur tir. Ça m’a permis de me sortir d’impasse et j’ai obtenu quelques gros retraits au bâton avec ce lancer, mais j’avais aussi ma courbe pour aller chercher quelques prises et mon changement de vitesse avec lequel j’ai obtenu un retrait au bâton sur élan.»

Pas de matchs en fin de semaine

Les joueurs des Blue Jays auront droit à une fin de semaine de congé, puisque leur série prévue contre les Phillies de Philadelphie a été annulée après que deux cas positifs au coronavirus eurent été confirmés au sein du personnel de cette équipe.

C’est ce qu’a indiqué jeudi après-midi le gérant des Jays, Charlie Montoyo, lors d’une conférence téléphonique avec les médias. Sa troupe devait se diriger en Pennsylvanie après le dernier match face aux Nationals pour un programme double, samedi, et une autre rencontre, dimanche.

Or, la formation ontarienne devra patienter à mardi avant de jouer de nouveau, à l’occasion d’un duel contre les Braves d’Atlanta.

Plus tôt jeudi, les Phillies ont indiqué qu’un instructeur et un employé travaillant dans le vestiaire local de leur stade avaient été déclarés positifs à la COVID-19.