Pas de films québécois au TIFF

Le Festival international du film de Toronto (TIFF) a levé le voile sur la programmation de sa 45e édition, et pour une rare fois dans l’histoire de l’événement, le Québec brille par son absence. Alors que plusieurs s’attendaient à voir des films comme Nadia, Butterfly et La déesse des mouches à feu faire partie de la sélection, ces titres ne figurent finalement pas dans la liste qui a été dévoilée hier.

Il faut dire qu’à cause de la pandémie, le TIFF offrira cette année une cuvée plus modeste. Les programmateurs du réputé festival torontois ont sélectionné seulement une cinquantaine de films (contre 300 l’an passé !). Plusieurs gros noms du cinéma mondial présenteront leurs nouvelles œuvres, dont François Ozon, Thomas Vinterberg et Viggo Mortensen. L’événement se déroulera en grande partie en ligne, mais il n’est pas exclu que certaines projections soient organisées devant un nombre restreint de spectateurs.

Le 45e TIFF aura lieu du 10 au 19 septembre.