Retour victorieux pour le Jazz de l’Utah

Après une pause de 140 jours dans la NBA, le Jazz de l’Utah et les Pelicans de La Nouvelle-Orléans avaient l’honneur de relancer les activités, jeudi soir, au HP Field House d’Orlando. Mené pendant une grande partie de la rencontre, le Jazz est revenu de l’arrière pour signer une victoire spectaculaire de 106 à 104.

C’est nul autre que Rudy Gobert qui a fait la différence en réussissant deux tirs de la ligne de lancer franc avec six secondes à faire. Précédemment, Donavan Mitchell avait inscrit huit points consécutifs pour le Jazz.

Gobert a fait sentir sa présence dès le début en marquant le premier panier de la rencontre. Le joueur de centre du Jazz avait été le premier à recevoir un diagnostic positif à la COVID-19 dans la NBA ce qui a rapidement mené à la suspension des activités de la ligue.

Il a conclu le match avec 14 points et 12 rebonds. Jordan Clarkson a été le meneur chez le Jazz avec 23 points.

Du côté des Pelicans, qui menaient par 12 points à la demie, Brandon Ingram a dominé avec 23 points.

La formation de La Nouvelle-Orléans a pu compter sur son joueur vedette Zion Williamson. De retour au jeu depuis mardi après une quarantaine de près de deux semaines, le premier choix du repêchage 2019 dans la NBA a été limité à 13 points en 15 min 10 s.

Solidarité

Les membres des deux formations n’ont pas manqué de démontrer leur appui au mouvement contre le racisme et les injustices sociales. La plupart des joueurs portaient d’ailleurs des chandails avec l’inscription «Black Lives Matter» lors de la cérémonie d’ouverture.

Côte à côte sur la ligne de côté et bras dessus dessous, les joueurs, entraineurs et membres du personnel des deux équipes ont posé le genou au sol pendant l’hymne national. Les arbitres ont fait de même. Pendant le match, certains joueurs ont porté des maillots où des mots comme «Equality», «Peace» et «Freedom» avaient été inscrits dans le dos.

Les Lakers et les Clippers de Los Angeles s’affronteront dans le deuxième duel de la soirée.