«Rue King» traverse à TVA

MONTRÉAL – Disponible sur Club illico depuis le début mai, la comédie «Rue King» s’ajoutera à la programmation de TVA cet automne.

La «sitcom» est une adaptation du format allemand «Schiller Street», produite ici par Entourage Télévision, en collaboration avec Québecor Contenu. Elle met en scène un trio de colocataires hétéroclites qui vivent des péripéties, notamment avec des personnes de leur entourage.

Les acteurs Pier-Luc Funk, Sophie Cadieux, Marie-Ève Morency, Mehdi Bousaidan, Stéphane Crête et Sylvie Moreau y improvisent leurs répliques en obéissant aux directives soufflées dans leurs oreillettes par le maître de jeu, Stéphane Bellavance, qui ne leur épargne aucun défi et aucune folie. «Rue King» est enregistrée devant public, lequel réagit spontanément aux blagues des comédiens.

La case horaire qu’occupera «Rue King» n’a pas encore été précisée par TVA.

Avec Julien Lacroix

Des personnalités invitées viennent pimenter l’action de «Rue King» à chaque épisode. Marie-Soleil Dion, Antoine Vézina, Anne-Élisabeth Bossé et Arnaud Soly sont du lot. Dans la première demi-heure, c’est Julien Lacroix qui passe dans le loft de «Rue King» le temps de faire quelques pitreries.

TVA a laissé savoir, jeudi, que l’épisode impliquant l’humoriste sera présenté tel quel à l’écran. Le journal «Le Devoir» publiait lundi des témoignages de victimes présumées de Julien Lacroix, qui lui reprochent des inconduites et agressions sexuelles, et plusieurs diffuseurs, dont Radio-Canada et Télé-Québec, ont retiré des émissions mettant en vedette ce dernier dans les derniers jours.

«"Rue King" est une excellente production et est le résultat du travail et de la créativité de plusieurs artistes, créateurs et producteurs de chez nous. Nous reconnaissons la valeur du travail de ces artisans et sommes d’avis que l’ensemble de ceux-ci ne mérite pas d’être pénalisé pour l’apparition de l’humoriste comme invité lors d’un seul et unique épisode», a indiqué TVA à propos de Julien Lacroix et «Rue King».

La semaine dernière, Club illico réintégrait la série «La faille» à son catalogue après l’avoir retirée en catastrophe, suite aux allégations de harcèlement sexuel et d’agression physique émises contre Maripier Morin, qui joue dans «La faille», par Safia Nolin. Les vives protestations du milieu de la télévision ont eu raison de la décision de Vidéotron, qui a remis «La faille» sur sa plateforme en toute discrétion.