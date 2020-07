Toute violence mérite une sentence

À cette mère qui criait au secours au nom de son fils pris dans une spirale de violence, tu aurais dû dire qu’il méritait sa peine. En plus des excellents conseils donnés, tu aurais dû ajouter qu’en acceptant la violence de son ex-mari, elle avait contribué à la faire naître chez son fils.

J’ai eu jadis un conjoint pareil, équipé d’une mère exactement comme elle. Même si elle était témoin des agissements de son fils, elle n’a jamais voulu reconnaître sa nature violente. Elle l’excusait en me demandant d’être patiente. Il a fallu que je mette un enfant au monde pour réaliser que je ne pouvais pas lui imposer ça.

Il m’a aussi fallu faire appel à la justice pour me protéger en le tenant à distance. Que cette femme ait le culot de dire : « Même si certains de ses comportements n’étaient pas toujours adéquats, je trouve qu’il est traité injustement. Ce n’est pas un criminel après tout. Il n’a tué personne ! » me met en colère. Comment peut-elle ignorer que la violence de son fils envers sa conjointe est inacceptable ?

Il a aussi fallu que j’implique la justice pour que mon ex me laisse tranquille. Et la peur m’a hantée durant plusieurs années ensuite. Cette femme doit cesser de couvrir les mauvais agissements de son fils pour qu’il se regarde en face. C’est dans l’acceptation de ce qu’il est qu’il pourra amorcer un changement.

Une femme libre

Il sera toujours difficile pour une mère d’admettre que la chair de sa chair est un être violent, même si elle l’a sous les yeux. Et dans ce cas précis, la mère le disait implicitement sans le dire ouvertement, en me demandant de lui suggérer des ressources d’aide pour hommes violents. Je comprends par contre qu’une victime de violence conjugale comme vous se sente heurtée par de tels propos.