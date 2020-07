UNIS (WE charity): avantage Justin Trudeau!

Justin Trudeau sera questionné aujourd’hui par les parlementaires en lien avec l’affaire de l’organisme UNIS (WE charity). Mais ne retenez pas votre souffle, le PM ne risque pas grand-chose...

Hallucinant le nombre de réponses en conférence de presse par le PM du Canada qui impliquent la « réflexion », la « discussion », mais peu de propositions concrètes. Des formules toutes faites, vides de sens, mais qui s’appliquent à n’importe quelle question. #COVID__19 — S. E. Fortin (@S_EFortin) May 20, 2020

L’art de parler sans rien dire

Êtes-vous de celles et ceux qui ont écouté, vers 11h le matin généralement, les conférences de presse du premier ministre Justin Trudeau en temps de pandémie? Si c’est le cas, vous aurez remarqué aisément que ce politicien est absolument imparable dans l’art de pérorer, de parler à rallonge tout en ne disant finalement pas grand-chose.

«Nous continuons de travailler afin d’améliorer... Nous réfléchissons à comment nous pourrons continuer de travailler à améliorer...»

Je me souviens particulièrement de la conférence de presse du 26 mai où le PM du Canada était questionné sur la question des demandeurs de statut de réfugiés qui travaillent dans les CHSLD et pour qui l’on demandait au Québec que l’on accélère leur citoyenneté plus rapidement. Les journalistes Mélanie Marquis et Hélène Buzetti ont eu beau demander des informations précises au PM, les réponses furent vagues, et peu pertinentes en lien les questions. À partir de 14m30 secondes.

Quotidiennement, le PM s’est installé au lutrin devant sa résidence et a répondu ainsi, le plus souvent, aux questions qui lui étaient posées. Formules vagues, réponses évasives et très générales.

Rien n’indique que, tout à coup, Justin Trudeau se présentera devant les parlementaires aujourd’hui en changeant du tout au tout sa méthode. Une toute petite heure à passer, un 30 juillet, alors que la majorité de la population a les yeux rivés bien loin de la politique. Une toute petite heure à sortir la cassette et pérorer sans se mettre dans le trouble.

Justin Trudeau est tout à fait capable d’y arriver. Ça me surprendrait beaucoup qu’on réussisse à le mettre en boite aujourd’hui. Est-ce à dire que ce scandale n’affectera pas son parti, sa propre popularité? Non. Mais tout ça ne se déroulera pas aujourd’hui.

Jusqu’ici tout va bien...

Pour le moment, le Parti libéral n’est pas trop inquiété par le scandale WE charity. Comme le rapporte Éric Grenier de la CBC, dans l’éventualité où l’opposition faisait tomber le gouvernement au nom de ce scandale, c’est encore le PLC de Justin Trudeau qui serait favori pour remporter l’élection.

Comme la plupart de ses collègues PM provinciaux au Canada, Justin Trudeau a vu sa cote de popularité augmenter au cours de la pandémie. Cela lui confère un avantage que ce scandale n’a pas complètement entamé.

Mais surtout, Justin Trudeau profite du fait que son adversaire principal, le Parti conservateur, ne réussit pas à tirer des gains de la déveine du PM. Grenier explique que depuis les excuses du PM Trudeau du 13 juillet dernier en lien avec le scandale UNIS, quatre différentes firmes ont sondé la population canadienne et même si. Chaque fois, l’appui des libéraux a chuté, cette n’a pas été assez significative pour mettre le PLC dans le pétrin.

Du moins pas pour le moment.

Mais surtout, quand on a sondé la population sur l’importance que l’on accorde à ce scandale, une minorité seulement y a vu matière à sanctionner fermement le gouvernement. Et le plus souvent, on s’y attend, du côté des partisans des conservateurs.

Le Parti libéral conserve une certaine marge de manœuvre; Éric Grenier :

«En raison du capital politique que les libéraux ont accumulé grâce à leur gestion de la COVID-19, le parti risque bien de traverser cette tempête. Alors que les conservateurs stagnent, la base libérale est suffisante pour remporter une élection. Les appuis qu'ils ont engrangés au cours des derniers mois - ceux qu'ils n'ont pas perdus au cours des dernières semaines à cause de la controverse WE charity - leur donnent une certaine marge de manœuvre.»

Les stratèges libéraux le savent mieux que quiconque. Bien entendu, ce témoignage du PM Trudeau devant les parlementaires n’est pas sans risques, mais il est indéniable que celui-ci se présente devant ses pairs en situation plutôt favorable.

Une toute petite heure à passer; à pérorer sans se mettre en danger...