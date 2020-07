Air Canada perd 89 % de ses revenus au deuxième trimestre

Les revenus d’Air Canada ont fondu de 89 % au deuxième trimestre, comparativement à la période l’an passé.

Selon les résultats publiés vendredi, l’entreprise a engrangé 527 millions $ de chiffre d’affaires, contre 4,7 milliards $ au deuxième trimestre 2019.

La compagnie aérienne a transporté ce qui représente 4 % des voyageurs qui avaient pris un billet sur la même période l’an dernier.

En fin de compte, l’entreprise a subi une perte d’exploitation de 1,55 milliard $.

Maigre consolation, ses revenus du transport de marchandises à connu une hausse des revenus de 52 %, pour s’établir à 269 millions $.

«À l’instar de nombreuses autres grandes sociétés aériennes de par le monde, les résultats d’Air Canada pour le deuxième trimestre confirment les effets dévastateurs et sans précédent de la pandémie de COVID-19 et des restrictions de déplacements, a indiqué par voie de communiqué Calin Rovinescu, président et chef de la direction d’Air Canada. La contraction de près de 90 % du chiffre d’affaires et le recul de plus de 96 % du nombre de passagers devraient rendre encore plus manifeste l’urgence pour les autorités gouvernementales du Canada de prendre des mesures raisonnables afin de rouvrir prudemment la frontière et de rétablir l’activité économique.»